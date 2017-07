КОЦУР – На соботу, 8. юлия, у Каритасу у Коцуре будзе отримане стретнуце младих з тему „Шлєбода и зависносц“.

Стретнуце почнє на 20 годзин, водзи го мастер психолоґ Ирина Шанта, а можу присуствовац шицки заинтересовани.