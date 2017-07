Подобово роботи Ковачовей и Бикия на Зонску смотру

КУЛА – У Ґалериї Културного центру Кула пондзелок, 3. юлия отримана Општинска смотра подобовей творчосци, на хторей участвовали штернацецеро подобово-уметнїки аматере з местох кулскей општини.

Роботи оценьовала селекторка, подобова уметнїца зоз Зомбора Татяна Димитриєвич и за Зонску смотру вибрала 14 роботи исто тельо авторох, а медзи нїма и подобово роботи Амалиї Ковач з Кули и Янка Бикия з Руского Керестура.

Вибрани, алє и други роботи з Општинскей смотри мож опатриц у Ґалериї Културного центру Кула, а Зонска смотра подобовей творчосци будзе на єшень, тиж у Кули.