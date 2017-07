Предаванє польопривредних продуктох и у ґаздовствох

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович тих дньох наявел же Министерство зоз своїма мирами потрима предаванє польопривредних продуктох директно з польопривредних ґаздовствох.

– Жадаме направиц законски предписаня же би продукователє могли предавац свойо продукти зоз своїх польопривредних ґаздовствох, почитуюци критериї безпечносци єдзеня – гварел министер Недимович на отвераню першого Фестивалу вина и єдзеня „Вински парк” у Сримскей Митровици прешлей соботи.

Недимович наявел же у наступним чаше Министерство направи концепт же би кажде ґаздовство могло реґистровац и предавац свойо продукти – сир, преробки з меса, вино, лєбо друге.

– Ми обезпечиме средства з буджету Републики Сербиї, 50 одсто за опрему хтора ґаздовством потребна за роботу, за тоти цо прерабяю млєко, месо, лєбо грозно. За загрожени подруча будземе видвойовац вецей средства, 65 одсто – наглашел Недимович.

Министер виявел же держава будзе помагац винїцаром котрим потребни вински простор, бо ше у нїх вшадзи по швеце предава найвецей вина.