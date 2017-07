Прияви за рефундованє ПДВ на опрему за беби

НОВИ САД – Вимоги за рефундованє ПДВ за купене єдзенє и опрему за беби мож поднєсц по 17. юлий.

Родитель, лєбо старатель, може витвориц право на руфундованє ПДВ у максималним виносу до 75 029,08 динари – у першим року живота дзецка до 42 873,76, а у другим року до 32 155,32 динари.

Єдзенє и опрема за беби на хтори мож глєдац врацанє ПДВ то млєко за беби, кашочки, посцелка, кочик, карсцель за єдзенє, шедалка за авто и пелюхи.

Перше условиє за тото право же би цалосни нето приход родичох, односно старательох беби, у предходним року бул менши од милион 028 970,29 динари. Друге условиє же би цалосни маєток родичох, лєбо старательох, на хтори ше плаци порцию нє бул вреднєйши од 25 милиони 081 150,62 динари.

Право на рефундованє ПДВ за купованє єдзеня и опреми за беби тирва по прилапйованє Закона о финансийней потримовки фамелийом з дзецми.