За лєпшу социялну защиту у Войводини 56 милиони динари

НОВИ САД – Установи чий снователь Покраїна, центри за социялну роботу и вецей орґанизациї з цивилного сектору пондзелок, 3. юлия, з Покраїнским секретариятом за социялну политику подписали спорозуменя-контракти о доставаню средствох за реализованє проєктох, з хторима буду злєпшани социялни услуги. За тоту намену видвоєни вєдно 56 милиони динари, а з Покраїни наявюю и нови конкурси за прияви проєктох у тей обласци.

Средства по терашнїм конкурсу достали и установи з обласци социялней защити у општинох Кула и Вербас.

– Зоз 56 милионох, 11 милиони директно наменєни здруженьом гражданох, цо того року вєдно виноши 102 милиони динари – гварел покраїнски секретар за социялну политику Предраґ Вулетич.

Орґанизациї поряднє конкурую за средства з покраїнскей каси и штреднє, зависно од потребох доставаю по 500 000 динари.