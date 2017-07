Тройо каратисти положели за чарни пас

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 29. юния, млади члени Карате-клубу „Русин” з Руского Kерестура покладали за паси, цо ше орґанизує два раз у єдней сезони, як файта напредованя у тим спорту. На концу тей сезони з „Русину” за висши пас покладали тринанцецеро каратисти, а покладанє було у Спортскей гали.

За жовти пас положела наймладша каратистка Каролина Пап, за червени дакус старши Мирко Малацко, Иван Медєши, Иґор Фейди и Борис Жирош. Белави пас потвердзел Ґлориян Штранґар, а целови Кристина Катона и Мартина Рац. Анамария и Теодор Нярадийово положели за кафови, а уж искусни у тим спорту Марина Надь, Сара Планчак и Йована Ноґавица положели за чарни пас.

Покладанє за паси орґанизоване у рамикох Шотокан Карате союзу Сербиї, у хторим „Русин” член, а у комисиї за покладанє були предсидатель судийскей комисиї и верховни судия спомнутого союзу Милосав Мишо Милосавлєвич, як и тренер у КК „Русин” Михал Орос.

Тренер Михал Орос и з тей нагоди визначел же єден нєвельки клуб як „Русин”, зоз своїма каратистами и у тей сезони посцигнул вельки успихи на шицких змагательних уровньох.