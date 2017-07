Означени Дзень борца и Дзень повстаня

ШИД – Вчера отримана Шветочна схадзка Општинского одбору Союзу борцох народноошлєбодительней войни (СУБНОР) Шид з нагоди 4. юлия, Дня борцох, а источашнє означени и 7. юлий, Дзень повстаня у Сербиї процив окупатора у Другей шветовей войни.

О швету и народноошлєбодительнєй войни бешедовал предсидатель борецкей орґанизациї Йовица Степанич, а швето повинчовали и предсидатель Скупштини општини Шид Велимир Ранисавлєвич и член Општинскей ради Мита Аврамов, котри були на шветочносци.

По Шветочней схадзки, делеґациї Општини Шид, борецкей орґанизациї, войнових инвалидох, Социялистичней партиї Сербиї и Одряду горякох „Лазар Бибич“ положели венци на памятнїк погинутим борцом „петокрака“ на городским теметове, на спомин-таблу погинутим борцом на будинку Културно-бразовного центру, як и на памятнїк погинутим Єврейом зоз Шиду у Другей шветовех войни.