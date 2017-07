Троје каратиста положило за црни појас

РУСКИ КРСТУР – У суботу, 29. јуна, млади чланови Карате клуба „Русин“ из Руског Крстура полагали су за појасеве, што је организовано два пута у једној сезони, као врста напредовања у овом спорту. На крају ове сезоне из „Русина“ за виши појас полагало је тринаесторо каратиста, а полагање је било у Спортској хали.

За жути појас положила је најмлађа каратисткиња Каролина Пап, за црвени Мирко Малацко, Иван Међеши, Игор Фејди и Борис Жирош. Плави појас потврдио је Глоријан Штрангар, а розе Кристина Катона и Мартина Рац. Анамарија и Теодор Њаради положили су за браон, а већ искусне у овом спорту Марина Нађ, Сара Планчак и Јована Ногавица положиле су за црни појас.

Полагање за појасеве организовано је у оквирима Шотокан Карате савеза у Србији, у ком је „Русин“ члан, а у комисији за полагање били су председник судијске комисије и врховни судија поменутог савеза Милосав Мишо Милосављевић, као и тренер у КК „Русин“ Михал Орос.

Тренер Михал Орос је и овом приликом истакао да је један, не тако велики клуб као што је „Русин“, са својим каратистима и ове сезоне постигао велики успех на свим такмичарским нивоима.