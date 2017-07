Писня и рецитатор муша буц єдно

На Републичней смотри рецитаторох, отриманей 19. мая у Валєве, Мирослав Малацко з Руского Керестура завжал пияте место у катеґориї штредньошколцох, студентох и младежи. По тото найвисше змаганє рецитаторох у нашей жеми, Мирослав дошол аж дзевец раз, а три раз достал и награди.

– У осмей класи сом бул треци у Сербиї, пред двома роками пияти, як и того року. Кажда награда ма даяке значенє, а тогорочну писню Мирослава Антича „Писма панї Винети” сом дожил од слова до слова. Гоч сом нє попреживйовал шицко цо писатель сцел повесц, наисце сом „вошол до писнї” – визначує Мирослав.

Мико, як го векшина позна и вола, рецитує уж петнац роки. З оглядом на тото же є уж искусни рецитатор, тераз ше уж сам рихта, а и вибера писнї за змаганя.

– Рецитуєм од другей класи основней школи. Рок познєйше ме вжал „под свойо” Михайло Зазуляк Зульо, и одтеди вон робел зо мну у Доме култури. Тераз, кед себе сам виберам писнї, починам ю глєдац вельо скорей смотри и патрим хтора би ми найбаржей „лєгла”, же бим ю могол добре одрецитовац – гвари Мико и додава же люби рижнородни жанри писньох.

– Можебуц бим видвоєл Буковского, прето же його дїла одвитую мойому характеру. Ту и Перо Зубац, а од руских писательох бим визначел Михайла Ковача и Михала Рамача. Нє мам конкретно даяку писню котра потераз охабела окремни упечаток на мнє, алє кед бим мушел визначовац, можебуц би то була єдна писня Мирослава Крлежу, хтору сом рецитовал дас пред штирома роками – наглашує тот искусни рецитатор.

Вон толкує же писню мож добре винєсц теди кед вона „лєжи” характеру рецитатора, кед ю розуми, виведзе з емоциями, и кед рецитатор и писня постаню єдно. Велї млади думаю же писнї чежко научиц напамят, алє Мирослав нас прешвечел же то нє так.

– Перше ше чита писню, анализує, та вона вец сама лєгко „войдзе до ухох” и нє потребне шедзиц и учиц ю, як цо ше дакеди учи у школи. Велї ше ми питаю чи мам даяки заробок од рецитованя. Нєт у тим пенєж, прето же ше нє шицки ствари робя пре заробок, алє за свою душу, а рецитованє праве цошка цо мнє виполнює. Плануєм рецитовац и далєй, покля ме пуща – гвари Мирослав през шмих.

Мико ма вельо искуства на сцени, понеже окрем того же рецитує, ма и други таланти, як цо то шпиванє, ґлума, а скорей танцовал и у фолклоре. Прето, гвари, уж вецей нє ма вельку трему на бини, а и кед ма, то тота позитивна трема, котра прейдзе кед видзе на бину.

– Док сом ходзел на фолклор, препознали мой талант за шпиванє. Цо ше дотика талантох за културу, нашлїдзел сом их од мацери. И тераз шпивам, алє у тей хвильки нє ґлумим, прето же сом нє бул у Керестуре, бо сом робел у Новим Садзе и у Греческей – гвари вон и на концу визначує же му анґажованє у култури принєсло вельо того, а рецитованє вшелїяк красну бешеду, добру дикцию, ошлєбодзованє на сцени, збогацованє словнїка и пестованє руского язика, и праве прето Мико вше дзечнє поволує младих же би рецитовали.