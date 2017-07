Парасти нє барз заинтересовани за предаванє жита до Робних резервох

НОВИ САД – Од 4. юлия почало приявйованє парастох за предаванє тогорочного жита за потреби Дирекциї за републични робни резерви, а прейґ Продуктней берзи. Интересованє польопривреднїкох за тераз слабе, насампредз прето же терашня тарґовищна цена жита приблїжна цени хтору понукла Дирекция за републични робни резерви.

Дирекция за робни резерви наявела же одкупи 32 600 тони тогорочного меркантилного жита, домашнього походзеня, по 18 динари за кґ. Приявиц ше мож прейґ специялней апликациї на сайту Продуктней берзи, чий директор Милош Янїч потвердзел же одволанє парастох релативно мале.

– Польопривреднїки и задруґи нєзаинтересовани, понеже цена на тарґовищу 18,70 дин/кґ з ПДВ, а Дирекция понукла 18 дин. з ПДВ.

Польопривреднїки котри ше приявели електронски, жито нє маю обовязку предац покля нє подпишу контракт з Робнима резервами.

Жито хторе одкупюю Робни резерви муши буц змесцене у силосох овласцених од Дирекциї. Минималне количество за одкуп жита з фамелийного польопривредного ґаздовства 10 тони, а максималне 100 тони. Задруґи минимално можу предац 20, а максималне 150 тони.