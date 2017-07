ДЮРДЬОВ – Од пиятку, 30. юния, на вецей местох у центре Дюрдьова и на главней драги мож купиц познати дюрдьовски ґереґи и динї. На мало, ґереґи тераз 30 динари за кґ, динї 60, а на велько ґереґи 25, а динї 40 динари кґ.

Понеже на предай и домашнї бостан, цена ґереґох и диньох за тидзень спадла за 20 динари.