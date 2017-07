Роби електронска база о нєлеґалних обєктох у Сербиї

БЕОҐРАД – База шицких нєлеґалних обєктох у Сербиї доступна на сайту Министерства за будовательство, транспорт и инфраструктуру, а тераз таки обєкти єст вецей як два милиони.

Помоцнїца министерки будовательства, транспорту и инфраструктури Даринка Дюран виявела же пописани обєкти сиґурно буду предмет озаконєня, а шлїдуюци крочай Министертва то заводзенє катастерских парцелох за кажди поєдинєчни обєкт, же би гражданє були сиґурни же їх обєкти буду озаконєни, з чим достаню и реалну тарґовищну вредносц.

Даринка Дюран додала же од 16. януара, кеди почала акция леґализованя после того як резултати Закону о озаконьованю нє були задоволююци, Министерство за 50 днї пописало 1,6 милиони нєлеґално збудовани обєкти.

– Терашня друга фаза подрозумює обявйованє бази у хторей видно кельо єст точно фамелийни, обєкти за биванє, продукцийни, комерциялни и економски обєкти у каждей општини и городзе и почина идуца фаза – приношенє ришеньох будовательних инспекторох, цо и условиє же би обєкт вошол до процесу озаконєня – наведла Дюранова.