Залихи креви минимални

ВЕРБАС – Оддзелєнє за подмирйованє з креву и кревовима дериватами Общого шпиталю Вербас поволує гражданох добрей дзеки же би пришли до просторийох його трансфузиї и дали крев, лєбо же би крев дали на даєдней з акциї добродзечного даваня креви у тим мешацу, бо залихи креви зведзени на минимум и тераз нєобходни шицки кревово ґрупи.

Єдна з акцийох обродзечного даваня креви у Вербаше будзе 9. юлия од 9 до 11 годзин у просторийох СПС-у, а у Коцуре крев годно дац 20. юлия, у просторийох Здравственей амбуланти, од 8 до 10 годзин.