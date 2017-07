Пред „Добри вечар, Войводино” нєшка „Дзецински швет”

НОВИ САД – Пред нєшкайшу емисию „Добри вечар, Войводино”, на 19,30 годзин перше будзе емисия за дзеци „Дзецински швет”, пошвецена тогорочному „Червеному пупчу”.

После того, на 20 г., перша часц емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена Штернастому Шветовому конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох и Осмому Шветовому форуму русинскей младежи, хтори прешли викенд отримани у Осиєку, у Горватскей.

У другей часци емисиї буду емитовани фолклорни точки дзецинских ансамблох на найновшим „Червеним пупчу”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.