У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У вецей своїх рубрикох, двацецседме тогорочне число новинох „Руске слово” звекшого пошвецене 56. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

„Тижньовнїк” анализує чи санировани пошлїдки у Ямени, у Сриме, после вилївох пред трома роками, а ту и звит зоз Шветового конґресу РРЛ и ШФРМ, хтори отримани у Горватскей.

Рубрика „Нашо места” дава информациї зоз Шиду, Коцура и Дюрдьова, а на „Економиї” пише о дежурствох огньогасцох под час жатви у Коцуре, Руским Керестуре и у жабельскей општини, як и о терашнїх урожайох жита у наших местох.

Попри предлуженя фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”, на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” читаче упознаю Монику Новта з Канади и фамелию Ґлиґоревич з Нємецкей, док „Мозаїк” понука интервю з Александру Бучкову.

„Духовни живот” информує о духовних вежбох за жени-вирнїци у Шидзе и о активносцох Каритасу Сербиї.

На бокох „Спорту” огляднуце на закончени Рукометни камп у Вербаше, як и информациї о початку Ноцного турниру у малим фодбалє у Руским Керестуре.