На „Коцурскей жатви” о тидзень и отверанє Руского дому

КОЦУР – У дньох идуцого викенду, 14. и 15. юлия, у Коцуре будзе Фестивал фолклору Руснацох „Коцурска жатва”, а як и скорейши роки, „Жатва” будзе мац централну и провадзаци програми.

Фестивал на пияток, 14. юлия почнє з програму з нагоди отвераня Руского дому у Коцуре (опрез Дому), а потим на 20,30 г. будзе отворена вистава малюнкох Миколу Буши з нагоди 100-рочнїци його народзеня. Перши дзень „Жатви” будзе закончени з програму за младих „Тамбуранє”, хтора почнє на 21 годзин.

На соботу, 15. юлия, програма почнє на 17 годзин з придаваньом хлєба з нового жита на площи опрез Руского дому, а потим на „Коцурскей жатви” будзе вистава експонатох з Етно-клубу „Одняте од забуца” з нагоди 190-рочнїци снованя цеху ремеселнїкох у Коцуре, промоция кнїжки „Од усней по писану литературу” академика Миколу Мушинки зоз Словацкей, представянє етно-столох и кнїжки о Активу женох КУД „Жатва”.

Централна програма „Коцурскей жатви” будзе на соботу, 15. юлия вечар у Доме култури (на 20 г.), подзелєна на Фестивалску и Ревиялню часц.

Попри танєчних ансамблох з наших местох, на тогорочним фестивалє буду и госци з Курова, зоз Словацкей.