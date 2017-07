УО предклада же би Йоаким Рац бул меновани за директора Дому култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй вчерайшей схадзки, Управни одбор (УО) Дому култури Руски Керестур єдногласно принєсол одлуку же би ше Скупштини општини (СО) Кула, як сновательови Дому култури, предложело най за директора тей установи у култури менує Йоакима Раца, терашнього окончователя длужносци директора.

Як констатованє на схадзки, Рац бул єдини кандидат за директора Дому култури на конкурсу, хтори тирвал од 16. по 26. юний, сполнює условия и придал и програму роботи Дому култури за штиророчни мандатни период.

На вимогу снователя, УО вчера прилапел и План роботи Дому култури за идуци, 2018. рок (за тераз без финансийних указательох), хтори будзе послати до СО Кула.

На схадзки дата и перша информация о праве отриманим 56. Фестивалє рускей култури „Червена ружа”, а цалосни звит о „Ружи” УО будзе розпатрац познєйше.