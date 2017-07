Почина сериял емисийох о доприношеню Руснацох розвою Нового Саду

НОВИ САД – Од нєшка, 6. юлия, на програми Рускей редакциї Радио Нового Саду почина емитованє сериялу од 10 емисийох з назву „Доприношенє Руснацох у розвою Нового Саду”, хтори як нєзависну продукцию реализовала Новинарска асоцияция Руснацох (НАР), а з потримовку Городскей управи за културу Нови Сад.

Емисиї буду емитовани кажди штварток од 13,40 годзин на фреквенцї 92,100 и 107,1 меґахерци. Проєктни тим зазначел творчосц и роботу дзешец припаднїкох рускей заєднїци з Нового Саду, котри у розвою того городу за остатнї пейдзешат роки зохабели позарядови шлїд у рижних обласцох.

Дзешец емисиї прошвецени Павлови Жилникови, Мирославови Планчакови, Ирини Гарди Ковачевич. Миронови Канюхови, Мелениї Римар, Ирини Давосир Матанович, Дюрови Папгаргайови, Мирославови Виславскови, Михаилови Дудашови и Иванови Ковачови. У емисийох о їх роботи бешедую їх колеґове и сучаснїки, як и вони сами.

– Сериял интересантни за руску заєднїцу, бо указує з кельо удатносци и уложену енерґию и знаньом припаднїки нашей заєднїци нєсебично давали себе городу у хторим жию и жили, будуюци и себе и город – гварела одвичательна редакторка Рускей редакциї РНС Татяна Беук Латяк. Додала же сериял од 10 емсийох сиґурно нє вичерпал лїстину заслужних Руснацох котри дали свойо доприношенє розвою Нового Саду, та обчекує же тота тема будзе и надалєй у медийним фокусу.

Сериял годно провадзиц и на одложеним слуханю на порталу Радио Нового Саду.