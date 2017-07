Шицки з лїстинох и уписани до Штреднєй школи у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис у першим кругу до штреднїх школох, та и до рускокерестуркей „Петро Кузмяк” закончени вчера, а як дознаваме од директорки Школи Хелени Пашо Павлович, шицки школяре з лїстинох ше и уписали.

До оддзелєня Ґимназиї з руским наставним язиком за тераз уписани шицки петнац школяре з лїстини жаданьох, та єст ище тельо шлєбодни места.

Пополнєти шицки места у оддзелєню Ґимназиї зоз сербским наставним язиком, до хторого уписани 27-еро и до оддзелєня напряму Туристични технїчар, дзе уписани 26-еро, з уписнима квотами од 30 места. По инклузийней програми до оддзелєня Ґимназиї уписана єдна школярка, до Туристичного напряму два, а понеже єдно таке место вредзи за три, у обидвох оддзелєньох виполнєта квота од 30 местох.

До оддзелєня зоз сербским наставним язиком Ґимназиї векшина школярох уписана з Кули, двойо зоз Сивцу и по єдено з Крущичу, Оджаку, Зомбора и Бачкого Доброго Поля. За напрям Туристични технїчар ше опредзелєли осмеро школяре з Червинки, по шесцеро з Оджаку и Кули, двойо з Вербасу и по єдно з Керестура, Коцура, Србобрану и Бачкого Доброго Поля.

Други уписни круг по календаре Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою будзе на ютре, 7. юлия, а конєчне число уписаних школярох будзе познате на початку школского рока, у септембру.

Задоволююце и интересованє за Дом школярох (интернат) рускокерестурскей Школи, дзе за тераз приявени тринацецеро школяре першей класи штреднєй школи.