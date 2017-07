Трава по к..олєна

Мале число нєзадовольних гражданох обачело же трава на базену висша як їх паприґа, хтора, швижо лєм пред мешацом, пресадзена на полько. Гварим мале число, понеже нудисти з одушевийом бегали по тей гущави бо, як гваря, трава таман така висока як треба, ласкота их… Розумице…

,,Нє знам прецо би требало кошиц базен, нам, нудистом, то интересантне, чкода знїщовац желєнїдло. Добре, поправдзе тота трава анї нє така желєна, алє ласкотка там дзе треба” – гварела млада гола дзивка зоз тетоважу „С.Н.С.” на огромних першох, кельо наш новинар могол замерковац.

Тота дзивка виявела ище койцо, алє новинар нє бул у станю шицко записац, бо му повипадали очи. Накадзи дзивка пошла, новинар ше кущичко трапел позазберац очи и найсц их у гущави. Нашол их и рушел у напряме нєзадовольних гражданох, хтори шедзели на поламаних лавкох. Кусали слунечнїк и плювали, алє плювали…

– Най пашу тераз тоти цо попасли на виберанкох. Цо вони думаю же сами вежнєме и покошиме? Гей, уж кед вежнєме шерп до рукох, та вежнєме и млаток. И верце ми, нє покошиме лєм траву! – виявел старши чловек, могло би ше повесц, нахмурени.

– Базен нє бул у планє за кошенє, понеже думаме же гражданє Сербиї зоз минималнима плацами од 400 евра можу плановац одпочивок дзе сцу, алє випатра зме погришели, нє думали зме на студентох и 10 одсто нєзанятих хтори нє маю дзе пойсц. Тераз вам обецуєм же базен будзе покошени, та, купайце ше „СИРОТИЛЬО”… А я идзем на Малдиви! – випущел зоз души єден активиста странки.

Нашому новинарови нє дала мира гевта тетоважа, та ше мушел знова врациц ґу тей голей дзивки, а вона му потим одкрила же то иницияли єй любови. „С.Н.С.” значи – „Себастиян Няради Себо”.

Як нам обецане, трава на базену будзе покошена, а и базен ше будзе чисциц, бо як гваря у народзе муль вше виплїва на поверхносц, кеди-теди!