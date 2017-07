На „Куцурској жетви“  и отварање Русинског дома

КУЦУРА – Наредног викенда, 14. и 15. јула, у Куцури ће бити одржан Фестивал фолклора Русина „Куцурска жетва“, а као и претходних година, „Жетва“ же имати централни и пратеће програме.

Фестивал ће у петак, 14. јула, почети са програмом поводом отварања Русинског дома (испред Дома), а затим у 20,30 ч. биће отворена изложба слика Николе Буше поводом 100-годишњице од његовог рођења. Први дан ће бити завршен програмом за младе под називом „Тамбурање“, који почиње у 21 час.

У суботу, 15. јула, програм почиње у 17 часова предајом хлеба од новог жита на тргу испред Русинског дома, а затим ће на „Куцурској жетви“ бити изложба експоната Етно-клуба „Отето од заборава“ поводом 190-годишњице од оснивања Клуба занатлија у Куцури, промоција књиге „Од усмене до писане књижевности“ академика Николе Мушинке из Словачке, представљање етно-столова и књига о Активу жена КУД „Жетва“.

Централни програм „Куцурске жетве“ биће у суботу, 15. јула, у 20 ч. у Дому културе, а подељен је на фестивалски и ревијални део.

Осим фолклорних ансамбала из више места, на овогодишњи фестивал доћи ће и гости из Курова у Словачкој.