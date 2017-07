У Керестуре тирва Ноцни турнир у малим фодбалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – На терену у дворе Старей школи у Руским Керестуре тирва популарни Ноцни турнир у малим фодбалє, хтори орґанизує Спортске дружтво „Русин”

Приявени екипи розподзелєни до штирох катеґорийох – младши пионире, пионире, сениоре и ветеранє, а за тераз ше бави по ґрупох, лєбо кажде з каждим.

У катеґориї младших пионирох бавя 5 екипи – два з Керестура, два з Коцура и єдна з Пиньвиц, а у катеґориї старших пионирох штири екипи – два з Керестура и по єдна з Коцура и Пиньвиц.

Найвецей, аж дзешец екипи, єст у конкуренциї сениорох, дзе пейц з Керестура, два з Вербасу и по єдна з Кули, Крущичу и Каравукова. У катеґориї ветеранох ше змагаю 5 екипи – три з Керестура и по єдна з Коцура и Червинки.

Змаганя ше бавя кажди вечар, крем соботи, кеди шлєбодни дзень, а бави ше по два змаганя (комбиновано) з ґрупох пионирох и ветеранох и по два змаганя сениорских екипох.

Уходнїца за турнир кошта 50 динари, односно 30 за младших, а источашнє є и тикет за каждовечаршу томболу за патрачох.