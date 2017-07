На ютре у Керестуре „Терпешияда”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских риболовцох (ЗСР) „Коляк” з Руского Керестура на ютре, на соботу 8. юлия, орґанизує змаганє у лапаню терпешох – „Терпешияду”.

Ютрейше змаганє рибарох будзе на беґелю Дунай-Тиса-Дунай, а сход змагательох на 14 годзин при Лалицкому мосту (при „чуварнїци”).

На змаганю можу участвовац шицки члени ЗСР „Коляк”, а котизация 500 динари, хтору ше уплацує на дзень змаганя.

„Терпешияда” будзе тривац штири годзини, лапа ше на два циґонї, а за учашнїкох после змаганя обезпечена вечера.