Нєшка Яна по юлиянским календаре

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – Нєшка по юлиянским календаре швето Рождество Йоана Хрестителя – Яна, хторе у наших парохийох будзе означене з богослуженями, а у Будисави, у филияли новосадскей парохиї, и у Змаєве, у филияли нововербаскей парохиї то и храмове швето – Кирбай.

Службу Божу у Будисави будзе служиц парох о. Юлиян Рац, а у Змаєве парох о. Иґор Вовк.

Йоан Хреститель єдини святи чийо ше родзенє слави як швето. Бул родзина Исусови Христови, котрого покресцел на рики Йордан и нависцовал його дїлованє. Жил у пустинї, наказовал о приблїжованю Царства нєбесного, поволовал на покуту и пременку у живоце.