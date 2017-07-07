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Нєшка Яна по юлиянским календаре

автор мст 7. юлий 2017
7-Jana

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – Нєшка по юлиянским календаре швето Рождество Йоана Хрестителя – Яна, хторе у наших парохийох будзе означене з богослуженями, а у Будисави, у филияли новосадскей парохиї, и у Змаєве, у филияли нововербаскей парохиї то и храмове швето – Кирбай.

Службу Божу у Будисави будзе служиц  парох о. Юлиян Рац, а у Змаєве парох о. Иґор Вовк.  

Йоан Хреститель єдини святи чийо ше родзенє слави як швето. Бул родзина Исусови Христови, котрого покресцел на рики Йордан и нависцовал його дїлованє. Жил у пустинї, наказовал о приблїжованю Царства нєбесного, поволовал на покуту и пременку у живоце.

 

 

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