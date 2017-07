Познати ґрупи и шпиваче на Еґзиту

ПЕТРОВАРАДИН – З такволаним „нултим дньом”, на Петроварадинскей твердинї стреду, 5. юлия, почал єден з найпознатших и найвекших музичних фестивалох у Европи – Еґзит, и такой прицагнул публику, понеже ма главней бини Фестивалу наступал познати американски рок-бенд The Killers. Еґзит будзе заварти на нєдзелю, 9. юлия.

Числена публика з иножемства и з нашей жеми вчера уживала у наступох Liama Galaghera, Alana Walkera, The Jesus and Mery и других музичарох на вецей як 10 бинох Фестивалу, а нєшка на Еґзиту участвує британска ґрупа Years & Years, познати ди-джей Jamie Jones, як и прешлорочни учашнїки Solomun, Dixon и други.

У дньох викенду, 8. и 9. юлия, орґанизаторе обчекую рекордне число нащивительох, понеже на соботу на Денс арени наступа ґлобални музични феномен Robin Schulz, як и Forgen Baggers, Duke Dumont, а на нєдзелю, остатнї дзень Фестивалу, єден з найлєпших шветових ди-джейох Hardwell, алє и познати британски блуз и гип-гоп музичар Rag`n`Bone Man, потим Destuction, Quasarborn и велї други.

Цена уходнїци за шицки днї Еґзиту 13 990 дин., а нєшкайша єднодньова уходнїца кошта 3 990 динари. На соботу цена уходнїци 4 500, а на нєдзелю 2 990 динари.