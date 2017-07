Упис на факултети Универзитету у Новим Садзе

НОВИ САД – Перши тогорочни уписни термин на факултети Универзитету у Новим Садзе при концу и факултети того тижня обявели перше прелиминарни, даєдни и конєчни ранґ-лїстини приятих студентох, а упис на даєдних уж закончени, лєбо є тирва.

На Польопривредним факултету, на хторим єст вкупно 740 места, шицки 609-еро приявени кандидати положели примаци, а лєм тройо нє маю условиє за буджет. На Технолочийним факултету, дзе єст 255 места, тиж шицки положели примаци испит, а условиє за школованє на буджету нє сполнєли лєм тройо. Зоз 2 759-ерих приявених за 2 694 места на Факултету технїчних наукох, условия за буджет сполнєли 2 334-еро будуци студенти, а 255-еро можу студирац на самофинансованю.

На Природно-математичним факултету зоз 712 приявених штредньошколцох за понукнути 1 000 места на буджет можу 693-йо, а на самофинансованє 19-еро. Будовательни факултет у Суботици того року понука 134 места, конкуровали лєм 35-еро и шицки сполнєли условиє од 50 боди за буджет.

Технїчни факултет „Михайло Пупин” у Зренянину приме шицких котри конкуровали за понукнути 410 места, бо ше приявели 274-еро. Условиє за буджет маю 244-еро, а 28-еро буду на самофинансованю.

На Педаґиґийним факултету у Зомборе за 235 места конкуровали 87-еро, з котрих лєм тройо нє сполнєли условиє за буджет.

На Филозофским факултету у Новим Садзе конєчни ранґ-лїстини обявени стреду, а на Медицинским, Економским, Факултету спорту и физичней култури и Учительским з наставним мадярским язиком у Суботици вчера, док Будовательни факултет у Суботици конєчни лїстини обяви аж 17. юлия.

Нови студенти уж уписани на Правним, Природно-математичним, Технїчним факултету „Михайло Пупин” у Зренянинну, Педаґоґийним у Зомборе и Польопривредним факултету, док на Филозофским упис почал вчера.

На пондзелок почнє упис на Медицински и на Факултету за спорт и физичну културу, а на вовторок на Економским факултету и на Академиї уметносцох, док упис нових студентох на Будовательни факултет у Суботици заказани за 20. юлий.