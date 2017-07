Вербасу и Кули пенєж з Покраїни за социялну дїялносц

ВЕРБАС/КУЛА – Медзи установами з обласци социялней защити з хторима Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох того тижня подписал контракти о опредзельованю средствох за унапредзенє социялней защити и установи у вербаскей и кулскей општини.

Вербас зоз спомнутого секретарияту достанє вєдно 1,4 милиони динари – 800 000 динари за санацию ґарадичох и санитарних ґузлох (по налогу инспекциї) у Ґеронтолоґийним центре Вербас и 500 000 динари за унапредзенє роботи здравственей служби у тей установи, док Здруженє гражданох „Мултиарт” достанє 100 000 динари за проєкт „Потримайме фамелию”.

Центер за социялну роботу Општини Кула од ресорного покраїнского секретарияту достанє 360 000 динари за помоц и потримовку у роботи зоз хранительскима фамелиями у їх функционованю.