Управа за капитални укладаня розписала конкурси за локални самоуправи

НОВИ САД – Управа за капитални укладаня АП Войводини 4. юлия розписала шейсц конкурси за финансованє и софинансованє проєктох з вецей обласцох, а средства наменєни за проєкти з транспортней инфраструктури, подмирйованя з воду и защити водох, з обласци локалного и реґионалного економского розвою, предшколского образованя и воспитаня, социялней и здравственей защити.

За проєкти вибудови транспортней инфраструктури опредзелєни 350 милиони динари, а локални самоуправи можу конкуровац за вибудов, доправянє и злєпшанє безпечносци шицких учашнїкох у транспорту, та и за сиґурнєйши транспорт вообще.

У обласци подмирйованя з воду и защиту водох обезпечени 150 милиони динари, док за потримовку проєктом за обласци локалного и реґионалного економского розвою видвоєни 125 милиони динари.

Обезпечени и 72 милиони динари за унапредзенє и злєпшанє инфраструктури хтора доприноши звекшаню квалитету, ефикасносци и релевентносци системи предшколского образованя и воспитаня.

Перши раз видвоєни средства за злєпшанє роботних условийох у социялних установох, за цо опредзелєни 57 милиони динари, а за проєкти з обласци здравственей защити 50 милиони динари, виявене з Управи за капитални укладаня.

Шицки конкурси отворени по 14. юлий.