Координация НС дала двох представительох до РЕМ

БЕОҐРАД – У Беоґрадзе початком того тижня, 4. юлия, отримана порядна схадзка Координациї националних совитох (НС-ох) националних меншинох у Сербиї, на хторей присуствовали представителє 16 з 21-ого совиту, дознава Рутенпрес од предсидателя Вивершного одбору Националного совиту Руснцох Желька Ковача, котри присуствовал на тей схадзки.

Схадзка Координациї, з хтору предшедовал єй терашнї предсидатель Єне Гайнал, предсидатель НС Мадярох у Сербиї, була зволана насампредз пре даванє двох представительох спред националних меншинох до Совиту Реґулаторного цела за електронски медиї (РЕМ), понеже предкладаня мали буц доручени по 5. юлий.

До Совиту РЕМ Координация предложела Драґана Марчела, спред НС Румунох и Стефана Йовановича, спред НС Ромох.

На схадзки розпатрани и звити з дотераз отриманих схадзкох роботних целох Координациї – за информованє, вирски питаня и правобранительство, дзе констатоване же су конституовани и почали з роботу, як и же Роботному целу за информованє за тераз лєм три НС-ти, медзи нїма и Руснацох, придали информациї о терашнїм стану у информованю на їх язикох. Дзепоєдни роботни цела дополнєти з новима членми.

Шлїдуюца схадза Координациї би мала буц концом авґуста.