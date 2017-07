Згорели два приколици зоз сламу

ДЮРДЬОВ – Вчера, 6. юлия, коло 19 годзин у Дюрдьове ше запалєла слама на двох приколицох хтори цагал трактор, у Святосавскей улїци, а трактор гонєл член фамилиї Живанових, котри маю фарму кравох.

По нєурядових информацийох, на єдней з приколицох шедзели двоме хлопи, а огень обачени у улїци пред тим як возач застановел трактор. Огень ше швидко розбовчал, алє є загашени дзекуюци швикосци огньогасцом з Дюрдьова, котри сицигли за дзешец минути з двома цистернами, а потим и огньогасци зоз Жаблю з єдну цистерну.

У гашеню огня помагали и велї Дюрдьовчанє, шицка слама згорела, а на щесце, нїхто нє настрадал.