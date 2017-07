У Новим Садзе, на Петроварадинскей твердинї, всоботу 17. юния отримани „Shuriken Open Air Festival”, попри велїх диджейох наступели и уж познати диджейове зоз „Drop Sensei” орґанизациї.

Тото збуванє була тиж и промоция новей бини на Еґзит фестивалу, за котру „Drop Sensei” достал резидентуру. „Shuriken” то нови концепт „Drum and bass” збуваня, котри успишно порушани як перши тематски фестивал тей музики, у Сербиї, прешлого року, у децембру. Приповедка ше предлужує и того лєта, та так 17. юния, на Петроварадинскей твердинї промовована нова бина „Cockta Beats&Bass”, а котра будзе и на Еґзиту. Toт фестивал, „Shuriken Open Air”, бул орґанизовани у орґанизациї „Drop Sensei”, алє збуванє було випрова-дзене зоз потримовку Еґзиту. Матични члени и снователє музичней орґанизациї „Drop Sensei” то Бранимир Боянович (Бозне), Ройко Борис (Рокстер) и Лехел Папачек (Леол), а попри нїх ше у медзичаше зявюю и два млади дзивки котри асистую у цалей їх роботи – Оливера Алич и Єлена Шобич.

Перши „Shuriken Open Air Festival” отворел популарни продуцент з Лондону „InsideInfo”, дзе промововал свой албум котри вишол того року у априлу, як коруна його деценийскей роботи. Його наступ пополнює женски вокал, тиж з Лондону, „Miss Trouble”, a їх заєднїцки писнї „Metamorphosis” и „Revolution” хвильково єдни з найпознатших „Drum and bass” писньох. На „Shuriken”-у ше представел и беоґрадски дует продуцентох „Splash Heads”, котри остатнїх рокох на верху шветовей сцени, цо мож видзиц по числених виданьох за „Eatbrain”, „Blackout”, „Renegade Hardware” и други етикети. Того вечара нащивителє могли послухац ище ДЙ-ох як цо то „Massivity”, „Re:Vibe”, як и уж спомнутих „Drop Sensei”.

Борис, єден з членох и орґанизаторох, толкує же – достац бину на фестивалу Еґзит, то дацо цо чекали роками и то им єден витор котри их заженє ище баржей до швета музики.

– У мено цалей орґанизациї можем повесц же сом барз задовольни як прешол „Shuriken”, шицко було у шоре, хвиля нас тиж потримала, бо було на отвореним. Нє наздавали зме ше же будземе мац тельо нащивительох, приблїжно коло 2 000 людзох. Достали зме досц и позитивни критики цо ше дотика озвученя, бини, сценоґрафиї. Безпечносц на таких местох муши буц на першим месце, так же и ту було шицко у шоре, и можем повесц же ище єдно вельке случованє за нами успишно отримане. Кед орґанизуєме журки вше патриме же бизме поволали мена котри на самим верху „Drum and bass” сцени. Можем повесц же ше длуго пририхтуєме за наступ алє, понеже нас єст пецеро у орґанизациї, нїч нам нє пада чежко, зато так добре и функционуєме – гвари Борис, єден зоз орґанизаторoх „Drop Sensei” орґанизациї.

МЕДЗИ ДВОМА НАСТУПАМИ

„Drop Sensei” нa новей бини „Cockta Beats&Bass”, на Еґзиту, наступел штварток, 6. юлия, а будзе нагода нащивиц их

и на нєдзелю, 9. юлия. Вони на першим вечаре орґанизовали богату музичну програму, бо наступели велї диджейове и продуценти зоз Сербиї, як и шветово познати продуцент „Merikаn” зоз Италиї. За нєдзелю пририхтали тиж цикаву програму, а першираз наступя и вони – „Drop Sensei”.