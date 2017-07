„Вин-вин” влада

Влада Сербиї на чиїм чолє Ана Брнабич випатра же скоро шицким по дзеки: задовольни и Восток и Заход, и предсидатель держави и коалицийни партнере напреднякох, и сами напредняки. Добре, тоти остатнї можебуц дакус менєй, алє верим же им шеф розтолковал прецо то праве так добре и так муши буц. Єдино ше ортодоксним традиционалистом, и ту нє думам лєм на тих вирних, нє пачи ґей премиєрка, алє їх занєдзбам у тим тексту, лєм констатуєме же су ту.

Як перше, думам же зоз Владу на чиїм чолє Ана Брнабич найзадовольнєйши предсидатель Републики: ма сотруднїка зоз хторим нє будзе вельо розправи о тим як треба водзиц державу и верим же їх одношенє будзе подобне гевтому яке мали Тадич и Цветкович. Шицки у Влади свидоми же ше Брнабичова о шицких важних одлукох будзе перше радзиц зоз Предсидательом и же гевто цо придзе на стол у Неманьовей будзе аминоване на Андричовим венцу, так же ту нє будзе вельо нєпорозуменя. А кед же дацо випаднє наспак и дахто будзе мушиц зобрац, га, ниа, ту Брнабичова як премиєрка Влади, так же напредняки останю чисти од евентуалних нєпопуларних и нємилих одлукох. Надалєй, коалицийни партнере, а перше думам на социялистох, тиж так можу буц щешлїви: достали вецей министерства, а лидер партиї Ивица Дачич остал перши медзи другима. Нє буду одвитовац за стратеґийни одлуки, а заш лєм их будзе дакус вецей у медийох. Зоз звекшаньом числа социялистох у Влади, алє и менованьом Ненада Поповича за министра без портфеля, и цо ище важнєйше, Александра Вулина за министра одбрани, послате и индиректне порученє Русиї же Сербия розуми єй интереси на Балкану и же єй нє обраца хрибет. Тиж так и заходни жеми можу буц задовольни, кед нїч инше, вец прето же предсидатель держави явно потримал ґей особу на чолє Влади хтора, ґу тому, ище и горватского походзеня, а то, агей, гутори о тим же вон єден либерални политичар, хтори нє ма вецей вязи зоз гевтим Вучичом зоз дзеведзешатих. Окрем того, Брнабичова нє ма политичну прешлосц, та анї терху на плєцох хтору влєчу велї други политичаре у держави и реґиону, цо вец стаємна компликация у медзинародних одношеньох.

Було би ту ище вельо койцо повесц о актуалней Влади Сербиї и Брнабичовей як єй предсидательки, алє сущносц у тим же состав Влади, окрем же намирел шицких у политичним смислу, реално нє принєше нїяку сущну пременку: предсидатель наймоцнєйшей странки ше и далєй будзе о шицким питац, а министрове буду слухац. На концу, на одредзени способ то и сама Брнабичова припознала кед гварела же нє ма авторитет яки ма Вучич, алє же єй авторитет дати од дакого хто прешвечлїво победзел на виберанкох. И верим же тот факт нє забудзе док є на чолє Влади.

