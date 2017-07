Жию у „номадским” духу

Пред дзешец роками, млада малженска пара, Моника и Дюри Новтово, твардо одлучели же заєднїцки живот буду будовац вонка з нашей держави. Преселєли ше до Канади, а о два роки за нїма пошли и Мониково родичи и брат Будинсково. Тераз шицки биваю у Онтарию.

Дюри и я вше знали же дзешка по­йдземе. Вон по фаху кухар, та сама природа його занїманя прицагує на путованє, а я одмалючка сцела даґдзе пойсц. Нє знам чом, озда прето же зме „номадски души” – так Моника почина бешеду о заєднїцким живоце з Дюром и драги до швета.

Єй супруг закончел висшу Готелиєрску школу у Беоґрадзе, та у Канади покладал, такволани, ремеселнїцки испит же би могол робиц у фаху. Моника закончела керестурску Ґимназию, а студиї Польского язика и литератури у Беоґрадзе претаргла кед ше преселєли до Канади.

– Перше зме дас рок и пол бивали у Норт Бетлфорду, потим у Монтреалу, а пред пейцома роками сом предлужела студиї у Онтарию, дзе зме нєшка. Кед зме пошли, робели зме у єдним ресторану и ходзели на годзини анґлийского язика. После я дакус робела у фото-студию, а вец сом ше ознова врацела до ресторану. Видзи ше ми же ми то помогло швидше звладац язик. У медзичаше сом „брала” и даскельо онлайн курси других язикох, алє то було баржей рекреативно – приповеда наша собешеднїца, хтора люби вше дацо нове научиц.

НЇҐДА ДОСЦ ЗНАНЯ И ПУТОВАНЯ

Моника ше нєпреривно усовершує, здобува нови знаня. Закончела фотоґрафию и дипломовала на штредньовиковней историї, алє єй школованю ище нє конєц.

– У септембру плануєм закончиц мастер, а уж мам плани и за далєй, алє сом их ище нє дефиновала. Можебуц направим паузу. Любела бим предлужиц и докторски студиї, тиж з историї, алє мам вецей теми котри ме интересую, так же ище увидзим – гвари вона.

Моника робела у музею, у їх реґиону, дзе ше годна врациц док закончи студиї, алє би вона, заш лєм, волєла найсц иншаку роботу. Дюри тераз роби у фаху на Универзитету Ватерло, а и родичи и брат ше уж познаходзели на своїх роботних местох.

– Брат Борис роби як швайзовач у сушедним городзе, алє ше и школує за механїчара. Ма бебу зоз супругу Марияну, хтора тиж з Керестура. Оцец Йовґен роби у єдней фабрики у хторей робя велї Руснаци, а мац Весна ше вишколовала за медицинску шестру, та роби у фаху у Доме за старших – толкує Моника.

Понеже и Моника и Дюри авантуристичного духу, хасную кажду нагоду же би путовали, цо була и єдна з причинох прецо ше одселєли зоз Сербиї.

– Намагаме ше „зняц” зоз компютерох, так же кед зме обидвойо шлєбодни и нє маме плани зоз фамелию, або пайташами, любиме пообиходзиц Онтарио, „пошпиртац” по валалчикох и местох хтори зме ище нє нащивели, а тиж так и други часци Канади. Думам же то барз добри способ упознац провинцию и жем у хторей жиєме. Кед маме вецей часу и нагоди, одпутуєме даґдзе вонка з держави. Любиме пойсц до Нємецкей, а барз ше нам пачела и Прага, Краков, Рейкявик, Халифакс, Нюйорк… Дюри би сцел пообиходзиц цеплєйши краї, а я волїм жиму, та нас цагам углавним на сивер – припознава Моника и додава же би любели нащивиц Восточну Европу и сивер и заход Канади.

ЧАСТО ПРИХОДЗА ДО КЕРЕСТУРА

Памятки зоз путованьох Моника вше зазначує на своїм фотоапарату. Гоч закончела фотоґрафию, заш лєм волї сликовац „за свою душу”.

– Фотоґрафуєм вше кед мам инспирацию. Студирала сом комерциялну фотоґрафию, котра зна засициц розум досц швидко, як и шицко комерциялне, голєм цо ше мнє дотика. Вше ме баржей прицаговала документарна фотоґрафия и история, так же хаснуєм нагоду кед путуєме и фоткам углавним пре себе. Кладзем фотоґрафиї на Инстаґрам (@mon8n) и дакеди ше занїмам зоз фотоґрафию єдзеня, алє нїч озбилнєйше. Затераз – приповеда Моника.

Одкеди пошли до Канади, Новтово нащивели Керестур уж даскельо раз.

– Були зме дас штири–пейц раз. Першираз зме пришли после рока, та упечаток углавним бул нєутрални. Можебуц лєм драги випатрали менши, бо у Канади, окреме у Саскачевану, вшадзи барз вельки простор. То ґенерално перши упечаток, док у Европи драги узши и валали компактнєйше населєни, цо нє случай у Сиверней Америки – толкує Моника и додава же маю ище вельо плани.

– Допито кед ше нїч нє планує, и кед ше нїч нє случує, а нам ше шицко добре поскладало. Цалком зме задовольни и нїґда зме нє побановали же зме ше преселєли – визначела Моника на концу приповедки о їх живоце у Канади.

ПРОВАДЗИ РУСКИ МЕДИЇ И ЛИТЕРАТУРУ

Док була у Ґимназиї у Керестуре, Моника була активна на манифестациї „Дньовка”, „Костельниковей єшенї”, як и у часопису МАК.

– И нєшка з часу на час провадзим цо ше случує у нашей заєднїци. Провадзим „Руске слово” и МАК на телефонскей апликациї, а на Ютюбу кратки звити Рускей редакциї телевизиї Нови Сад. Дакеди читам и кнїжки по руски, кед видзе дацо нове. Углавним ми их набавя фамелия, або пайташе. Остатнїраз сом читала кратки приповедки Ирини Гарди Ковачевич и кнїжку Ивана Медєша – гвари Моника.