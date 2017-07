Зменшане число миґрантох у шидскей општини

ШИД – По найновших урядових податкох, у шидскей општини у двох прилапююцих центрох за миґрантох вчера були змесцени 1 048 миґранти, сообщел за Рутенпрес главни координатор шицких здравстевних екипох на подручу општини Шид хтори ше стараю о здравю миґрантох др Крсто Куреш.

Др Куреш додал же нє розполага з податком кельо на подручу општини єст нєлеґалних миґрантох, котри нєреґистровани и пребуваю звонка прилапююцих центрох.

Тиж додал же Министерство здравя Сербиї дошлєбодзело орґанизациї „Лїкаре без гранїцох“ же би трираз до тижня помагали тим нєреґистрованим миґрантом у їх здравственей защити.