ВОЙВОДИНА – Спрам податкох Националней служби за обезпечованє роботи, на концу мая у Войводини було 148 731 нєзанята особа.

По числу подобно нєзаняти и жени и хлопи, коло 75 000, а по старосней структури, на евиденциї спомнутей служби у Войводини аж 92 970 особи од 20 до 45 роки живота.