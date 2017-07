НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит з провадзацих змистох на тогорочней „Червеней ружи”, прилог о атмосфери на познатим музичним фестивалє Еґзит, як и о докончованю Руского дому у Коцуре.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).