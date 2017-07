Означени Дзень повстаня народох Сербиї

НОВИ САД – З нагоди 7. юлия, Дня повстаня народох Сербиї у Другей шветовей войни, покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох Предраґ Вулетич у мено Покраїнскей влади вчера положел венєц на памятнїк „Шлєбода“ на Ирижским венцу и дал почесц погинутим борцом у ошлєбодительней войни.

На памятнїк „Шлєбода“, хтори символ народноошлєбодительного одпору и борби процив фашизму, венци положели и представителє Войска Сербиї, СУБНОР-у АП Войводини, як и числени делеґациї општинских орґанизацийох СУБНОР-у.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич з нагоди Дня повстаня народох Сербиї венци положел на Спомин-теметове у Новим Садзе, а потим и на памятнїк Новосадскому партизанскому одряду на Ченею.

На церемониї покладаня венцох присуствовали и представителє Городского одбору Союзу здруженю борцох НОВ, представителє Войска Сербиї и орґанизациї Резервних воєних старшинох Городу Нови Сад.

Дзень повстаня ше означує як здогадованє на оружийну акцию Радєвацкей партизанскей чети Валєвского партизанского одряду 7. юлия 1941. року, кед при Крупню у Билей Церкви Жикица Йованович Шпанац на валаским вашаре забил двох жандарох. Тото швето ше нєшка означує у орґанизациї Союзу здруженя борцох народноошлєбодительней войни.