Ярослав Пап достал Награду „Златне пирко”

НОВИ САД – Познати фотоґраф и фоторепортер Ярослав Пап добитнїк Награди Дружтва новинарох Войводини „Златне пирко”, сообщел вчера Танюґ, у чиєй редакциї Пап тераз роби.

Попри Ярослава Папа, тото престижне новинарске припознанє достали и Ружа Суботич, Срдян Басич, Марко Рокнич, Бранко Станкович и Ласло Ґалуш, а Награда будзе уручена нєшка, у Атриюму музею Войводини.

Ярослав Пап два и пол децениї робел як фоторепортер новосадского „Дньовнїку”, остатнї даскельо роки є заняти у Танюґу, а попри порядней дньовей фоторепортерскей роботи, дзе провадзи скоро шицки найважнєйши збуваня у Сербиї и Войводини, Ярослав ширшей явносци познати и по своїх одличних, уметнїцких фотоґрафийох природи.

Пап и скорей, а и тераз, часто фотоґрафує и збуваня вязани за Руснацох, природу у рускокерестурским хотаре, лєбо активносци наших здруженьох. За свою роботу дотераз достал рижни награди, вецейраз є преглашовани за фоторепортера рока у шицких жанрох новинскей фоторґрафиї у бувшей и терашнєй держави, алє и у иножемстве на медзинародних фото-конкурсох.

Снователь є фотоґрафского руху Фото Лов, хтори наменєни першенствено младим фотоґрафом котри ришели жиц з природу, а нє коло нєй.

З винчованку колеґови Ярославови, Рутенпрес, з хторим вон тиж сотрудзує, читачом понука даскельо фотоґрафиї Ярослава Папа.