Отримана схадзка Управного одбору Дружтва

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе вчера, 7. юлия, отримана 15. схадзка Управного одбору (УО) Дружтва за руски язик, литературу и културу у преширеним составе, а почала з минуту цихосци на чесц упокоєним членом и почитовательом Дружтва – Гелени Пап, Амалиї Паланчанин, Живанови Кнежевичови и Веруни Тимко.

У активносцох медзи двома схадзками УО визначене орґанизованє змаганя з руского язика на медзиокружним и републичним уровню, Стретнуца руских школох у Бикичу, як и успишна промоция 19. и 20. числа зборнїку „Студия Рутеника” под час Фестивалу рускей култури „Червена ружа” у Руским Керестуре.

Тиж було слова и о видавательней дїялносци у наступним чаше, з окремним огляднуцом на финансийну потримовку хтору Дружтво достало од почитовательох руского язика з дияспори, а хтору у маю того року Дружтву уручел Гавриїл Колєсар з Канади.

Бешедоване и о активносцох Дружтва по конєц рока и наявена 16. Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”, 13. дзецинска, хтори буду отримани 29. и 30. юлия у Ґосподїнцох, обявйованє зборнїку „Студия Рутеника” ч. 22, пиятей кнїжки мр Гелени Медєши „З червеним дописане”, як и отримованє Активу наставнїкох и вихователькох, у авґусту.

Прилапени и Финансийни звит, хтори будзе прешлїдзени Скупштини Дружтва, а .креме визначене же Дружтво реаґовало на конкурс за додзельованє средствох у Покраїни и їх реакция уважена, так же того року достати средства за дїялносц Дружтва.