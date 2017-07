КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општина Кула и того року пририхтали шветочни приєм за школярох ґенерациї у основних и штреднїх школох з местох кулскей општини и Школи за основне музичне образованє з Кули, на хторим найлєпши школяре наградзени з лаптопами.

На вчерайшим приєму у Шветочней сали Скупштини општини Кула школярох, їг родичох, наставнїкох, директорох школох и шицких присутних привитал предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич, котри школяром уручел лаптопи.

– Општина Кула єдна з ридких котра уж роки пестує традицию наградзованя найлєпших медзи найлєпшима школярами. Жадаме так стимуловац нашо дзеци и наградзиц их за уложени труд и вредну роботу под час їх школованя. Жичим вам успиху у дальшим школованю, а потим же бисце пришли назад до кулскей општини, и ту достали и роботу – гварел Милоїчич.

З рускокерестурскей Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” з лаптопом наградзени школярка ґенерациї у Основней школи Соня Балїцки и школярка ґенерациї у Штреднєй школи (Ґимназиї зоз сербского оддзелєня) Катарина Сапун.