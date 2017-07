У оддзелню Ґимназиї з руским язиком пополєнти 19 места

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 7. юлия, з другим уписним кругом закончени упис до штреднїх школох, и у оддзелєню Ґимназиї з руским наставним язиком Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре пополнєти ище штири места – єдна школярка до порядней настави и зоз согласносцу Школскей управи єдна по инклузийней програми (єден школяр по инклузийней програми вредзи за три порядни места).

У першим кругу були уписани петнацецеро школяре, так же после другого уписного термину, у руским оддзелєню пополнєти 19 места.

У оддзелєню Ґимназиї зоз сербским наставним язиком и у напряме Туристичн технїчар, тиж по сербски, шицки места пополнєти ище у першим уписним кругу.