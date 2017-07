Мехатронїка им поотверала велї дзвери

Ґлиґоревичово, Марина народзена Блаґоєвич, родом з Руского Керестура, и Даниєл з Модричи у Босни и Герцеґовини, ше упознали на початку студийох на факултету Технїчних наукох (ФТН) у Новим Садзе. Студирали исти напрям – Мехатронїка, роботика и автоматизация, и анї нє подумали же их тот фах унапрями на заєднїцки проєкти, потим роботи, а вец и на заєднїцки живот. Нєшка их єст тройо, бо прешлого року їх фамелию збогацела дзивочка Валентина.

По законченей Ґимназиї у родним Керестуре, Марина знала же ше упише на ФТН, нє знала точно же котри напрям, а любов ґу физики и другим природним предметом превагли же то будзе мехатронїка. Високе место на ранґ–лїстини жадала, алє нє и обчековала.

– Щиро, порозпитовала сом ше цо то у ствари мехатронїка, а знала сом лєм тото основне, та сом шмело зоз знаньом здобутим у Ґимназиї рушела на студиї. Була сом упарта и мушим припознац же початок бул чежки. Требало ше звикнуц на нове околїско и на озбильносц студийох. Найбаржей ме одушевела практична настава котрей було вельо, як и вельки вибор за дополнююци активносци. Тот напрям, а и велї други – мултидисциплинарни, та так я занята як програмер у єдней иножемней компаниї, хвильково сом дома з бебу, а Даниєл роби як инжинєр за проєктованє електро-инсталацийох и KNH програмованє. Ми задовольни з роботу и можлївосцами котри вона понука, медзитим, єст вше простору за усовершованє на семинарох и рижних обукох, цо понукаю матични компаниї – приповеда Марина Ґлиґоревич.

КOНСТРУОВАЛИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ РОБОТИ

Любов ґу тей обласци ище под час студийох виражели з конструкциями механїки, т. є. мехатронїки (правели роботи, ходзели на змаганя), та обидвойо маю успихи медзинародних розмирох. Кажди рок на студийох подрозумйовал и вельо практичней настави, а потим и презентованє наученого.

– З рока на рок правели зме вше зложенши ствари. На закончуюцим року наших студийох ше подрозумйовало же як тим справиме робота. Моя екипа була успишна на державним змаганю, та зме ше пласовали и на европске до Гайделберґу у Нємецкей. Нє освоєли зме високи пласман, медзитим, могли зме видзиц же нашо роботи нє заоставали за другима, одлучовали ниянси, алє праве вони одредзели найлєпших – здогадує ше Марина.

На приповедку ше надовязал и Даниєл котри ше тиж пласовал и на державне и на европске змаганє, теди отримане у Ла Ферт Бернанду у Французкей, та з нами подзелєл упечатки зоз студентских дньох.

– Най ше нє хвалїм, були зме успишни, пласовани при верху, алє нє медзи першима трома екипами. Мой тим од велїх достал похвали –гвари Даниєл.

ОДЛУКА ЗА ОДХОД ДО НЄМЕЦКЕЙ

До Нємецкей пошол перше сам Даниєл, же би випитал реалну ситуацию, и можлївосци же би почал з роботу.

– Кед зме ришели же ше побереме, я бул заняти як инжинєр за отримованє системох у Рафинериї олєйох у Модричи, з роботу сом бул цалком задовольни, алє плаца була наисце скромна. Теди Марина була програмер америцкей компаниї зоз шедзиском у Новим Садзе, и вона була задовольна зоз шицким. Так наш супружески початок бул на релациї Модрича – Нови Сад, и анї єдно з нас нє задумовало так свой живот. Идея о векшим животним стандарду и свидомосц же наш фах дефицитарни скоро у цалим швеце, лєм подгривала можлївосц преселєня до иножемства. Одлука принєшена, белаву кнїжочку, т. є. визу за дефицитарни кадер сом достал барз швидко, пред тим сом покладал за KNX протокол програмованя за ткв. мудри хижи у Беоґрадзе, а з тим нам велї дзвери були отворени. Могол сом виберац роботне место и компанию – приповеда Даниєл Ґлиґоревич.

НА ОДПОЧИВОК ДО РОДНОГО КРАЮ

Терашнї дом виполнєл шицки їх обчекованя – стабилни живот, роботу у фаху и формованє фамелиї.

– Нємецка насампредз держава ушореного дружтва. Задумац зме нє могли же на шалтерох нєт длугоки шори за чеканє, кажду роботу мож закончиц за кратки час, нє преходза людзе прейґ шора, прето же ше медзисобно познаю. Почитовани людски права, а насампредз право буц розлични. То держава дзе єст вельо странцох, така ситуация можебуц як резултат принєсла тото же Нємци досц жимни и заварти, любезни, алє нє отворени за друженя, сходи и подобне, на цо ми звикли у Сербиї. Даниєл ше цалком добре склада з цалим колективом, єднак су третировани и странци и домашнї, медзитим, Нємци щиро мало приповедаю, гоч єст и винїмки. Дакеди шеднєме до ресторану, но то нє исте як кед ми з домашнїма направиме пикник, або роштиль у природи – приповеда Марина.

– Дружиме ше зоз Сербами, заш лєм вони з наших крайох, їх менталитет и обичаї нам познати. У општини Ґупинґен дзе Айслинґен припада, єст 900 жительох сербского походзеня, та нащивюєме сербске дружтво, котре ма свойо просториї, а орґанизую и рижни сходи, друженя, провадзеня спортских змаганьох…

Ґлиґоревичово планую остац там, як гваря, єст хвильки кед им хибя наймилши, а їх щесце надополнює модерна технолоґия комуникациї прейґ Виберу и Скайпу.

– Шмишне повесц же мож так щесце надополнїц алє, правда, наша дзивочка Валентина упознала обидва баби и обидвох дїдох особнє, кед нас пришли нащивиц. Же бизме отримали порядну комуникацию, знаходзиме ше на рижни способи. Тераз плануєме рочни одпочивок, нє у Греческей, Єгипту або Майорки, алє у родним краю, зоз своїма – потвердзую обидвойо.

АВАНТУРА НА АЛЯСКИ

Под час студийох єден рок Марина и Даниєл були у програми „Work and Travel”, та одпутовали на Аляску. Робели у Дилинґему, а саме путованє и робота за нїх було авантуристичне виволанє.

– Ишли други, та и ми. Було то наисце шмело, алє здобуте искуство, товаришства, усовершени анґлийски язик, котри тераз приповедаме чечно, нє ма свою цену. Робели зме у фабрики преробку лососу по 16 годзини дньово, полни два мешаци, алє кед зме закончели, пред нами була отворена опция путовац по Америки. Цали мешац и пол зме препровадзели у Чикаґу и нє можем ше анї поздогадовац цо зме шицко обишли, видзели… Три днї зме були у Нюйорку, барз нам було крашнє – здогадую ше обидвойо.