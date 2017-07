У Керестуре отримана перша „Терпешияда”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 8. юлия, Здруженє спортских рибарох „Коляк” з Руского Керестура перши раз орґанизовало змаганє у лапаню терпешох – „Терпешияду”.

Змаганє почало и мало буц отримане на беґелю Дунай-Тиса-Дунай, алє пре коровче хторе плївало по води, преселєне є на часц беґелю од базену по брану. Участвовали 15-еро змагателє, члени Здруженя з Керестура и Лалитю.

У катеґориї пионирох ше змагали пейцме хлапци и перше место освоєл Борис Жирош, зоз 115 ґрамами влапених терпешох, други бул Микола Максимович, а треце место завжал Иґор Папуґа.

У катеґориї сениорох було 10-еро змагательох и перше место освоєл Владо Югик зоз 1 076 ґрамами влапених терпешох, други бул Юлиян Няради, а треци Яким Джуджар.

По законченю змаганя за шицких учашнїкох и членох Здруженя у лєтнїковцу рибарох на базену бул полудзенок, а предсидатель Здруженя Михайло Пашо побиднїком у сениорскей катеґориї уручел медалї, а пиониром за перше и друге освоєне место по маїцу, а за треце ґереґу.