Вишли „Дзвони” число 6

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вишло тогорочне юнийске число християнского часопису „Дзвони” рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая. У уводней рубрики „Духовне заренко” ошвицени живот пророка Илиї, чийо ше швето означує того мешаца.

„Дзвони” преноша упечатки з преслави 200-рочнїци Водици и розгварку о новей кнїжки о Водици з о. Владиславом Варґом, а подоба познатого Водицового тутора Джуджара представена у рубрики о Водици.

У рубрики „Стереотипи” преглїбене библийне значенє шветлосци и цмоти, як и фалшива шветлосц, односно фалшиви чесноти хтори ше тераз наруцує. Як подношиц животни терхи преглїбене у рубрики „Слово живота”, а дати и животни шведоченя.

О представяню наших волонтерох на стретнуцу у Беоґрадзе пише у рубрики „Каритас”, нове предлуженє о паповим постсинодалним апостолским писму о фамелиї дате у додатку „Богословска думка”, а и у нових „Дзвонох” мож пречитац духовну поезию, „Шантовки”, есеї, гумор Бачика Дюру, фото-вистки и други информациї.