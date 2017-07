Стретнуце младих у Каритасу

КОЦУР – У коцурским Каритасу всоботу, 8. юлия, отримане успишне стретнуце младих з психолоґу Ирину Шантову, котра присутним бешедовала на тему „Шлєбода и зависносц“.

На стретнуцу-преподаваню було коло трицецеро младих, а Шантова бешедовала о файтох дроґох, представела кажду окреме и як одредзена дроґа уплївує на справованє, орґанизем и мозок особи котра ю хаснує, односно психолоґийни ефекти хтори виволує при конзументох.

Млади могли научиц и хтори дроґи виволую лєм психичну, а хтори и физичну и психичну зависносц.

Стретнуце було интерактивне, присутни шлєбодно поставяли питаня о тим цо их интересовало, а приказани и рижни видео-клипи о особох под дїйством одредзеней дроґи.

Бешедоване и о леґализованю марихуани, цо ше остатнї час пропаґує за потреби у медицини, та учашнїки на преподаваню винєсли свойо думаня и о тей теми, а вони подзелєни. На тим преподаваню ше указало же млади у Коцуре углавним упознати з опасносцами хтори дроґа ноши зоз собу.

Каритас у Коцуре дотераз орґанизовал два барз успишни и хасновити преподаваня за младих, та буду предлужени, а як гварела ш. Михаїла Воротняк, шлїдуюце стретнуце младих будзе на єшень.