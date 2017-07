Сотруднїцтво Єґелонского и новосадского универзитету

НОВИ САД – Проректор за медзинародне сотруднїцтво и проєкти з Єґелонского универзитету у Кракове, у Польскей, проф. Станислав Кистрин пияток, 7. юлия нащивел Покраїнски секретарият за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц, дзе го прияла заменїца покраїнского секретара проф. др Душица Ракич.

Як сообщене зоз спомнутого секретарияту, циль тей нащиви проф. Кистрина запровадзиц билатералне сотрудїцтво з Универзитетом у Новим Садзе и його дзепоєднима факултетами, як и формовац мрежи институцийох хтори буду промововац науку нє лєм у розвитих европских жемох, алє и у менєй розвитих державох-членїцох, та и у тих хтори кандидати за членство у ЕУ.

Окремни акцент дати на сотруднїцтво у обласци дружтвених наукох и социялних иновацийох.

Єґелонски универзитет у Кракове єден з найстарших и найпрестижнєйших универзитетох у Европи.