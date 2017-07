БЕОҐРАД – За занятих у просвити обезпечени 1 200 одпремнїни, а тераз на шоре правенє лїстинох технолоґийних звишкох и одредзованє хто за нїх може аплковац, гварел прешлого тижня министер просвити Младен Шарчевич.

Число одпремнїнох утвердзене з Министерством державней управи и локалней самоуправи, а реалне же буду реализовани на єшень, по прилапйованю Закона о системи образованя и воспитаня.