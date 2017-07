Недимович: Нє будзе ше предавац жем странцом

БЕОҐРАД – Жем ше нє будзе предавац странцом, виявел министер польопривреди Бранислав Недимович и додал же то будзе ришене з вименками Закона о польопривредней жеми.

Становиско Влади Сербиї ясне, и по 1. септембер будзе ришени проблем либерализациї, гварел Недимович за РТС и додал же явносци нєшка будзе представена закончуюца верзия вименкох спомнутого закона.

– Нє будземе видумовац цеплу воду, огранїчиме либерализацию так же онєможлївиме странцом же би у одредзеним периодзе могли лєгко достац жем. За особи то будземе вязац за место пребуваня, а за странски правни особи за реґистер – гварел министер польопривреди Бранислав Недимович.