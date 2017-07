Средства з Покраїни и Новому Орахову

НОВИ САД – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство мр Вук Радоєвич концом прешлого тижня уручел 16 контракти предсидательом 13 локалних самоуправох, котри витворели право на безповратни средства по конкурсу за софинансованє и реконструованє водоводних обєктох у явней власносци.

Радоєвич визначел же главни интерес Секретарияту же би ше з тим конкурсом злєпшало квалитет животних условийох у Войводини, а з тима контрактами буду реконструовани водоводни мрежи у Бодян, Вайскей, Ковачици, Новим Орахове, Адоряну, Бачким Петровим Селу, Шайкашу и у Пиньвиц.

Цалосна вредносц проєктох хтори буду реализовани у рамикох того конкурсу коло 280 милиони динари. Учасц Секретарияту 190 милиони динари, цо 68 одсто вкупней инвестициї. Локални самоуправи видвоя коло 90 милиони динари, цо 32 одсто инвестицийох