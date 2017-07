Того викенду „Коцурска жатва”

КОЦУР – У дньох викенду пред нами, 14. и 15. юлия, у Коцуре будзе Манифестация жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва”, а того року почнє з отвераньом Руского дому у Коцуре.

Шветочносц з нагоди отвераня Руского дому на пияток, 14. юлия будзе на 20 г. опрез Дому, а потим у його просторийох на 20,30 г. будзе отворена вистава малюнкох Миколу Буши з нагоди 100-рочнїци його народзеня. Перши дзень „Коцурскей жатви” будзе закончени з програму за младих „Тамбуранє”, хтора почнє на 21 годзин.

На соботу, 15. юлия, програма на „Коцурскей жатви” почнє на 17 годзин з придаваньом хлєба з нового жита на площи опрез Руского дому, дзе наступя и дзецински ансамбли з Коцура и Вербасу.

На 17,30 г. у физкултурней сали ОШ „Братство єдинство” будзе вистава експонатох з Етно-клубу „Одняте од забуца” з нагоди 190-рочнїци снованя цеху ремеселнїкох у Коцуре, промоция кнїжки „Од усней по писану литературу” академика Миколу Мушинки зоз Словацкей, представянє кнїжки о Активу женох КУД „Жатва”, як етно-столох.

Централна фестивалска и ревиялна програма на „Коцурскей жатви” на соботу, 15. юлия почнє на 20 г. у Доме култури, а участвую танєчни ансамбли з вецей наших местох.

На тогорочну „Жатву” приходзи и делеґация Курова, зоз Словацкей, а Манифестацию финансийно потримую Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Покраїнскей влади и спонзоре.